Степанакерт, 22 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян поддерживает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он 22 февраля сообщил в соцсети Facebook.

President.nkr.am Араик Арутюнян

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«Создание независимого государства и его международное признание становится императивом особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы», — написал Арутюнян.

Он добавил, что убеждён в праве Нагорного Карабаха на международное признание в качестве независимой республики.

Арутюнян также поздравил жителей Донбасса с «историческим событием» и пожелал, чтобы в регионе установился мир.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он также подписал договоры с главами республик Донбасса о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.