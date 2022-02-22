Москва, 22 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Применение российской вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М» одобрено в Казахстане. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Вакцина «Спутник М»

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«РФПИ объявляет о решении министерства здравоохранения Республики Казахстан одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте 12−17 лет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Казахстан стал первым зарубежным государством, которое одобрило применение указанной вакцины от нового вируса для подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Кубы Мигель Диас-Канельпоблагодарил граждан страны за активное участие в вакцинации детей от COVID-19.