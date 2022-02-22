Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области внесли изменения в антиковидное постановление, теперь в регионе разрешена работа детских кружков и спортивных секций, а также медицинские профессиональные осмотры. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Распоряжение губернатора Ленобласти

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Так, в регионе возобновляется работа кружков и секций дополнительного образования, до 20 февраля она проводилась лишь в дистанционном режиме. Для несовершеннолетних вновь будут открыты фитнес-центры, бассейны и другие спортивные учреждения.

«До 13 марта включительно запрещено проведение массовых мероприятий для детей, а также спортивных массовых мероприятий для детей на выезде», — уточнили в обладминистрации.

Вместе с тем, проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается исключительно на открытом воздухе. Требования по численности участников и наличию необходимых документов остаются прежними. При этом Без участия зрителей разрешено проведение в помещениях официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план.

Занятия спортом в помещениях на всей территории разрешены при условии нахождения в зале не более одного человека на 4 кв. м. При этом посетители должны иметь действительный QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

«Исключение для организаций с паспортом коллективного иммунитета и родителей, сопровождающих детей до раздевалки и обратно, — им QR-код не потребуется», — указали в пресс-службе.

Персонал загородных лагерей также должен при заезде предоставить QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста действием 48 часов и на протяжении всей смены не покидать территорию лагеря. QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста действием 48 часов необходимы будут и при плановой медицинской помощи в условиях стационара, медосмотрах и медосвидетельствованиях.

«При этом возобновятся профилактические осмотры детей», — добавил в администрации.

Массовые мероприятия, организуемые региональными и муниципальными органами власти, разрешены при условии участия в них в «красной» зоне не более 350 человек, в «желтой» зоне не более 500 человек, в «зеленой» — не более 700 человек. Для остальных мероприятий действуют аналогичные ограничения по числу участников: не более 50 человек в «красной» зоне, не более 100 в «желтой» и не более 150 в «зеленой». Вне зависимости от района и организатора, при проведении мероприятий в помещении действует ограничение не более одного человека на 4 кв. м. Обязательным условием остается использование масок и соблюдение дистанции.