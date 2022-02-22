Москва, 22 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Соглашение о дружбе с ЛНР и ДНР не определяет границы республик, однако возможно признание границ по тем, что были при проведении референдумов о независимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Duma.gov.ru Леонид Калашников

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"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР», — рассуждает Калашников.

Депутат отметил, что сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме.

«Но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже. А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции», — уточнил парламентарий.

В комитете Госдумы по международным делам считают, что это компетенция исполнительной власти.

Ранее член Совфеда Андрей Климов заявил, что республики будут признаны в «установленных сегодня границах».

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания Совбеза предложил признать самопровозглашенные республики в границах соответствующих областей Украины в период до 2014 года, до начала конфликта на востоке страны.