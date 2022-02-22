Вашингтон, 22 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. С призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому из соображений его безопасности перебраться во Львов обратились власти США. Об этом 22 февраля сообщает телекомпания ABC.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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При этом телекомпания не уточняет свои источники такой информации и не поясняет, из каких соображений американские власти обратились к украинскому лидеру с такой рекомендацией.

Также накануне корреспондент NBC Ричард Энгел сообщил, что Вашингтон обсуждал с Зеленским возможность его отъезда с Украины в случае обострения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен незамедлительно отреагировать на стоящие перед страной угрозы и вызовы.