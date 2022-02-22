Варшава, 22 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Согласно опросу аналитического центра United Surveys, большинство жителей Польши выступают за то, чтобы руководство республики оказало Украине военную помощь. Результаты исследования опубликованы на портале Dziennik Gazeta Prawna.

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«Должны ли, по вашему мнению, войска НАТО (в том числе и Польши) помочь Украине в случае российского вторжения?» — так звучал вопрос, на который отвечали респонденты.

Вариант «Определенно да» выбрали 24,2% респондентов, а «скорее да» — 34,8%. Таким образом, в совокупности предоставление Украине военной помощи одобряют 59% опрошенных.

Противоположного мнения придерживается чуть более 31% опрошенных. Ответ «определенно нет» дали 15,2% из них, а «вряд ли» — 15,9%. Внимание привлекает высокий процент неопределившихся. Ответ «не знаю / трудно сказать» выбрали 9,9% опрошенных.

Исследование было проведено 18 февраля. В нем были опрошены 1180 взрослых жителей Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».