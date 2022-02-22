Ташкент, 22 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Ученые министерства инновационного развития Узбекистана смогли получить молоко с антителами к SARS-CoV-2, привив коров и коз от коронавируса. Об этом 22 февраля сообщает Подробно.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Исследователи надеются, что употребление такого молока позволит хотя бы частично защитить население от COVID-19.

Сообщается, что исследователи обратили внимание, что у вакцинированных или переболевших COVID-19 женщин в грудном молоке содержались антитела к SARS-CoV-2 и предположили, что для иммунизации населения можно использовать молоко привитых от COVID-19 коров и коз.

«Авторы работы привили домашних коз и коров предназначенной для людей вакциной ZF-UZ-VAC2001 трижды. Нейтрализующие антитела определялись в сыворотке уже через две недели после первой прививки. Эксперименты на клеточных культурах показали, что антитела успешно нейтрализуют SARS-CoV-2 — в сыворотке крови эффективность достигала 100%, в молоке — 40%», — говорится в публикации.

Также сообщается, что антитела сохраняются после пастеризации, что «дает возможность заготавливать иммунизированное молоко в больших объемах».