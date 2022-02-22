Прага, , 09:49 — REGNUM Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республики сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать «принуждение к миру», заявил член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Признание независимости республик может означать, кроме прочего, и дальнейшее подписание договора о сотрудничестве, в том числе военном, между Россией и ДНР и ЛНР, а значит и следующего за этим вступление российских войск на их территорию. Для Киева это может означать, как говорится, «принуждение к миру», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский лично заинтересован в военных действиях на востоке страны, поскольку если он начнет воевать, то это даст ему возможность остаться на второй срок в качестве украинского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, о признании суверенитета ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объявил 21 февраля. С лидерами республик глава государтсва подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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