В Чехии оценили признание Россией ДНР и ЛНР
Прага, 22 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республики сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать «принуждение к миру», заявил член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский лично заинтересован в военных действиях на востоке страны, поскольку если он начнет воевать, то это даст ему возможность остаться на второй срок в качестве украинского лидера.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, о признании суверенитета ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объявил 21 февраля. С лидерами республик глава государтсва подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Читайте также: Депутат бундестага оценил признание Россией ДНР и ЛНР