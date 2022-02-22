Москва, 22 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Рубль станет средством платежа в ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Duma.gov.ru Леонид Калашников

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«Рубль будет средством платежа. Что касается нашей взаимной финансовой, экономической военной помощи, — все это будет, конечно же, со временем уточняться, структурироваться», — сказал Калашников.

В договорах также прописано, что стороны обязуются обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций, всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между гражданами, предприятиями, фирмами и другими субъектами экономического сотрудничества сторон.