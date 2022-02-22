Бухарест, 22 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Правительство Румынии утвердило постановление об оказании Украине экстренной гуманитарной помощи в виде медикаментов и дезинфицирующих средств, а также продуктов питания. Об этом 22 февраля сообщает Румынское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Согласно официальной информации, осуществлением соответствующих поставок занимается Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии (IGSU).

Предполагается, что указанные грузы будут складироваться во временных хранилищах в нескольких украинских регионах.

Необходимость подобной акции в Бухаресте объясняют ухудшением общественно-политической ситуации на Украине и возможной эскалацией напряженности в Донбассе.