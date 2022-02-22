Республика Казахстан, , 09:44 — REGNUM Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволяет применять военные или миротворческие силы только на территории стран — участниц организации, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

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По его словам, в связи с этим направление сил организации в ЛНР и ДНР «невозможно».

"Нет, невозможно, потому что, как вы знаете, устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание военного присутствия НАТО около западных границ стран — участниц ОДКБ является угрозой для всей организации.

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