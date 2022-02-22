Тирасполь, , 09:46 — REGNUM В ходе 335 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 335 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 105 521 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 99 175 человек, в том числе за последние сутки — 110.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2089 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 621 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 178 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 1081 человека. Смертей среди пациентов с COVID-19 не зафиксировали.