Бухарест, , 09:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии призвало всех румынских граждан, находящихся на Украине, немедленно покинуть украинскую территорию. Об этом 22 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В связи с ухудшением общественно-политической ситуации в сопредельном государстве румыны должны как можно скорее вернуться на родину», — говорится, в частности, в заявлении румынского внешнеполитического ведомства. Одновременно правительство Румынии обратилось к находящимся на Украине соотечественникам с просьбой ставить в известность соответствующие консульские службы о своем местонахождении.

По некоторым данным, в настоящее время официальный Бухарест рассматривает возможность экстренной эвакуации в Румынию более 10 тыс. этнических румын, проживающих на юго-западе Украины. Ранее из-за обострения ситуации в Донбассе МИД Румынии предостерег сограждан от поездок в Донецкую и Луганскую области.