Берлин, 22 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) прокомментировал 22 февраля член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

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«Запад получил по заслугам за нарушение договора о политике не расширения НАТО и вербальное разжигание войны», — приводит его слова РИА Новости.

Также Котре отметил, что западные страны могли бы предотвратить переход России, «загнанной в угол», к «передовой обороне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик угрожает территориальной целостности Украины.