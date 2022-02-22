Ташкент, , 09:36 — REGNUM В Узбекистане за минувшие сутки выявили 175 случаев заражения коронавирусом (в предыдущий день — 160) и 31 случай пневмонии (34). Об этом 22 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, число новых случаев в Ташкенте составило 88 (днём ранее — 77), в Ташкентской области — 39 (27). В других регионах показатели значительно ниже.

Сообщается, что в течение дня в стране зафиксировали два случая смерти от последствий COVID-19.

Общее количество случаев заражения коронавирусом, официально зарегистрированных с начала пандемии в стране, составило 235,6 тысячи. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1623.