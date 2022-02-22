Лиссабон, 22 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик угрожает территориальной целостности Украины. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

(сс) Diarmuid Greene. Web Summit via Sportsfile Антониу Кошта

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«Признание Россией двух сепаратистских регионов Украины явно нарушает Минские соглашения и ставит под угрозу территориальную целостность Украины», — написал Кошта.

По его словам, португальские власти «решительно осуждают» признание Россией ДНР и ЛНР и выражают «полную солидарность» с Украиной.