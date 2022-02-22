Астана, 22 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана приготовило план эвакуации своих дипломатов с Украины. Об этом 22 февраля сообщил журналистам глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

Mfa.kz Здание МИД Казахстана

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«Наши дипломаты еще там. Но, действительно, у нас есть планы по эвакуации на случай военных действий», — сказал Тлеуберди.

Он также призвал казахстанских граждан, которые находятся на территории Украины, в случае обострения обстановки связываться с посольством в Киеве. Тлеуберди также сообщил, что вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик Нур-Султаном не стоит на повестке дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился к Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.