Москва, 22 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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Договоры подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР, налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия.

Документы будут рассмотрены на заседании Совета Думы 22 февраля и вынесены на пленарное заседание.