Джакарта, 22 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что число новых случаев заражения штаммом «Омикрон» продолжает расти, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 22 февраля в Индонезии выявлено 6257 носителей штамма «Омикрон».

По данным правительства Индонезии, в 10 индонезийских провинциях штамм «Омикрон» не выявлен. К ним относятся провинции Ачех, Западная Суматра, Джамби, Северный Калимантан, Центральный Сулавеси, Юго-Восточный Сулавеси, Горонтало, Малуку, Северный Малуку и Западное Папуа.

В Индонезии также выявлено 8459 случаев заражения штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела встречи с министром обороны Франции и главой МИД страны в Париже.