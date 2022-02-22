Сеул, 22 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Вооружённые силы Республики Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 585 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 13 256.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 99 573 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 2 157 734.

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