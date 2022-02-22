Оттава, 22 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик является незаконным. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора премьер-министра Джастина Трюдо с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщается на сайте председателя канадского правительства.

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«Лидеры двух стран самым решительным образом осудили незаконный и нелегитимный шаг России по признанию так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик независимыми государствами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны «подтвердили своё намерение ввести ответные санкции, а также свою непоколебимую приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины».

Премьер-министр подчеркнул, что «действия России угрожают миру и порядку в Европе и во всём мире, являются вопиющими нарушениями международного права», к которым нельзя быть терпимыми.

Кроме того, лидеры двух стран настоятельно призвали Россию «к деэскалации напряжённости и поиску дипломатического решения ситуации».

«Они обязались продолжать тесную координацию с союзниками и партнёрами, включая Украину. Они подчеркнули, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет иметь серьёзные последствия, включая согласованные санкции», — указали в пресс-службе премьер-министра.

Трюдо и фон дер Ляйен договорились продолжать тесную координацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился к Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.