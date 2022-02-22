МИД Испании осудил признание Россией ДНР и ЛНР
Мадрид, 22 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является нарушением территориальной целостности Украины. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
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Хосе Мануэль Альбарес
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«Российское признание сепаратистских территорий на востоке Украины — это вопиющее нарушение территориальной целостности Украины, Минских соглашений и международного законодательства», — написал Альбарес.
По его словам, страна будет реагировать «в тесной координации с нашими партнерами».