Мадрид, 22 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является нарушением Минских соглашений и международного права. Такое мнение в своём аккаунте в Twitter высказал глава правительства Испании Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Правительство Испании осуждает одностороннее признание Россией сепаратистских территорий востока Украины. Это нарушение Минских соглашений и международного права», — написал Санчес.

Он пообещал ответить «скоординировано» вместе с партнёрами страны.