Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Возможность разрыва дипломатических отношений Украины с Россией после признания Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) оценил 22 февраля в беседе с журналистами украинский постпред при ООН Сергей Кислица.

ShamrockUA Сергей Кислица

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«Ради чего? Чтобы быть эмоциональными и драматичными? Мы не в театре», — сказал он в ответ на вопрос о том, намерены ли власти Украины разорвать дипломатические отношения с Россией.

Также Кислица отметил, что решение в таком вопросе должно принимать правительство Украины и добавил, что Киев намерен в этой ситуации принимать «очень осознанные решения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что решение об отправке российских сил на восток Украины вызывает обеспокоенность у французского правительства.