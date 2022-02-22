Нур-Султан, , 09:10 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 483 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 299 566 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 256 284 человека, в том числе 2243 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 30 846 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 4198 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 545 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было два таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 627 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 2400 человек. Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19 не было.