Россия держит курс на защиту права людей жить мирно — депутат
Москва, 22 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Руководство России предприняло меры в защиту мирных жителей. Об этом заявил 22 февраля представитель Еврейской АО в Госдуме РФ Александр Петров («Единая Россия»), комментируя решение президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Дату 21 февраля депутат назвал исторической.
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Он выразил сожаление, что мирные предложения России не были услышаны, и что Украина «стала марионеткой в руках прозападных сил, использующих её в своих целях, как разменную монету». Депутат также назвал Украину страной, с которой РФ объединяет общая история, культура и духовные узы.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля между Россией, ДНР и ЛНР был подписан договор о дружбе и взаимопомощи. Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.