Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Решение об отправке российских сил на восток Украины вызывает обеспокоенность у правительства Франции. Об этом на заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины заявил постоянный представитель республики при ООН Николя де Ривьер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

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»Мы особенно обеспокоены решением президента [РФ Владимира Путина] направить армию на сепаратистские территории [Украины] под предлогом миротворческой деятельности», — пояснил дипломат.

Он отметил, что это может стать «ещё одним вопиющим нарушением территориальной целостности Украины».

«Мы призываем Россию воздерживаться от любых других действий по дестабилизации, особенно тех, которые могут подорвать безопасность и защиту гражданского населения и подвергнуть их опасности», — цитирует агентство Anadolu Николя де Ривьера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился к Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.