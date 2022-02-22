Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В настоящее время около 70 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) эвакуировано на территорию России. Об этом 22 февраля сообщил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при Организации Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

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Как отметил постпред России, во время последней эскалации ситуации украинскими силовиками выпущено по республикам Донбасса «до 1600 снарядов», в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

«На территорию республик проникло несколько диверсионных групп, совершивших или попытавшихся совершить подрывы объектов критической инфраструктуры. Как я уже сказал, имеются жертвы среди мирного населения, в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация», — отметил он.

Также Небензя указал, что из-за обострения ситуации на территорию России хлынул поток беженцев из республик Донбасса.

«За эти дни число эвакуированных женщин, стариков и детей составило около 70 тысяч человек. Россия их принимает и создает условия для их размещения и проживания», — пояснил постпред РФ при ООН.

«Были также обстреляны несколько близлежащих к пограничной зоне поселков на территории России», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания выразила Украине поддержку на фоне признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик.