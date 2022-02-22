Новосибирск, 22 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области частично снимают действующие антиковидные ограничения. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил губернатор Андрей Травников.

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«Первое, работодатели теперь сами будут определять, какое количество работников следует вывести на удалённую работу, исходя из эпидситуации в коллективах. Второе, с 1 марта отменяется требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты и прочие подобные организации. Третье, с 15 марта разрешается проведение спортивных мероприятий на территории Новосибирской области в соответствие с графиком этих мероприятий на 2022 год, проведения которых было приостановлено с начала февраля», — отметил Травников.

Он уточнил, что эти решения были согласованы и сегодня, 22 февраля, будут закреплены на внеочередном заседании правительства региона.