Баку, , 08:43 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 21 февраля выявили 1038 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 5 683 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 775 432 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 737 710 человек, в том числе 3324 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 28 461 носитель коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9261 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 26 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2685 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 629 тестов. Выздоровевшими медики признали 6558 человек. Смерть наступила у 24 пациентов с диагнозом COVID-19.