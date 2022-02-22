Париж, 22 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Признание Россией республик Донбасса «не останется без ответа». Об этом, как передает BFM TV, заявили президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.

TouN Елисейский дворец

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Эммануэль Макрон в пресс-релизе, опубликованном вечером 21 февраля Елисейским дворцом, «осуждает решение президента Российской Федерации признать регионы востока Украины». «Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины. Оно требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также принятия европейских санкций», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о признании республик Донбасса. Сразу после этого были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи России с ДНР и ЛНР.