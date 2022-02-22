Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 городские больницы начали возвращаться к плановой работе, сообщается на портале мэра столицы.

В больнице Mos.ru

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, число заболевших COVID-19 почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%.

Таким образом, по её словам к плановой работе возвращается более 2 тысяч коек. На сегодняшний день в Москве развернуто около 14 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет около 45%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве городские больницы для лечения пациентов с COVID-19 закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования.

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