Вашингтон, 22 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик представляет «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности США, говорится в санкционном указе главы Белого дома Джо Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Признание Россией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) — регионов Украины — противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в тексте документа.

Признание Москвой ЛНР и ДНР представляет собой «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», считает американский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента России Владимира Путина признать независимость регионов востока Украины и призвал к «адресным европейским санкциям» против Москвы.

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