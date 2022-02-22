Байден: признание ДНР и ЛНР угрожает национальной безопасности США
Вашингтон, 22 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик представляет «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности США, говорится в санкционном указе главы Белого дома Джо Байдена.
Признание Москвой ЛНР и ДНР представляет собой «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», считает американский лидер.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента России Владимира Путина признать независимость регионов востока Украины и призвал к «адресным европейским санкциям» против Москвы.
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