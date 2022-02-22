Астана, 22 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. На данный момент вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) не стоит в повестке дня. Об этом 22 февраля заявил журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Тлеуберди отметил, что в течение ближайших часов пройдет заседание Совета безопасности республики, по итогам которого Казахстан окончательно примет свою официальную позицию.

«Но должен заверить, что вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит (в повестке дня)», — добавил глава МИД Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди заявил, что на данный момент страны — гаранты процесса по урегулирования в Сирии в «астанинском» формате (Россия, Иран и Турция) еще не обращались к Казахстану по поводу проведения очередного раунда переговоров.