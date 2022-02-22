Сеул, , 08:22 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился с призывом уважать суверенитет Украины, а также пообещал участие республики в усилиях по достижению мира. Об этом по итогам прошедшего в Сеуле 22 февраля заседания Совета национальной безопасности (СНБ) сообщает агентство Yonhap.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Глава государства, председательствующий на заседании СНБ, призвал его членов в первую очередь обеспечить безопасность южнокорейских граждан, находящихся на Украине, и принять меры для минимизации экономического ущерба интересам страны.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих.

Как сообщало ИА REGNUM, глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан надеется на урегулирование ситуации вокруг Украины дипломатическим путём.

Читайте также: Володин: признание ЛНР и ДНР остановит гуманитарную катастрофу

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Казахстана выступил за дипломатическое решение ситуации на Украине