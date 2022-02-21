Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 21 февраля, по состоянию на 15:15 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,44%, до $93,95 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Бочки нефти Economics.unian.net

«Обострение геополитических рисков и связанных с ними опасениями введения ограничений на поставки углеводородов из России поддерживает котировки нефтяного рынка.

На фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе нефть ещё во второй половине торгов пятницы смогла оттолкнуться от уровня $91 и начать восхождение.

Некоторое давление на спрос оказывает ситуация на европейском спотовом рынке газа, где из-за сильных штормов ветрогенерация частично заместила на рынке тепловую.

Однако, учитывая новые минимумы по запасам газа в европейских хранилищах и всё те же военные риски, эта тенденция вряд ли продержится долго.

Сейчас нефть вполне может предпринять ещё одну попытку закрепиться выше $95 за баррель», — считает эксперт.

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