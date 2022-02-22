Сухум, 22 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 21 февраля в ходе 565 исследований выявили 296 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 212 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 50 854 носителя SARS-CoV-2. Из них 43 003 человек признали выздоровевшими, в том числе 832 — за последние сутки. За всё время 638 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии не проводили тестирований на коронавирус. 19 февраля сообщили о выявлении за сутки 146 носителей SARS-CoV-2 в результате 381 исследования. За сутки зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 213 человек.