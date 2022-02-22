Париж, 22 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Елисейский дворец во Франции объявил, что президент России Владимир Путин «сделал очень четкий выбор, чтобы нарушить свои обязательства» и «не сдержал слово», данное Эммануэлю Макрону, передает BFM TV.

Kremlin.ru Елисейский дворец

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"Владимир Путин находится в своего рода идеологическом дрейфе», — оценил Елисейский дворец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции осудил решение Владимира Путина признать независимость регионов востока Украины и призвал к «адресным европейским санкциям» против Москвы.