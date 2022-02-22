Берлин, 22 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) «грубым нарушением международного права». Она заявила об этом 21 февраля, ее слова приводит пресс-служба министерства иностранных дел ФРГ.

(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons Анналена Бербок

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«Сегодняшнее признание президентом (России Владимиром) Путиным сепаратистских самопровозглашенных «народных республик» на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта», — сказала она.

Также Бербок добавила, что, по ее мнению, этим решением российской стороны намеренно и без видимых причин якобы уничтожаются «многолетние усилия» в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб», — отметила глава немецкого МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макроносудил решение президента РоссииВладимира Путина признать независимость регионов востока Украины и призвал к «адресным европейским санкциям» против Москвы.