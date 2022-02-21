Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 21 февраля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,99%, до 78,06 рубля. Евро прибавляет 1,17%, торгуясь по 88.57 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Геополитические риски остаются главным фактором для котировок российской национальной валюты. Ещё 18 февраля на фоне развития обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе, из-за опасений, что Россия открыто вступит в конфликт и подвергнется новым санкциям, рубль стал ускоренно снижаться.

Сегодня утром, в свете информации о том, что президенту Франции Макрону удалось договориться с Владимиром Путиным и Джозефом Байденом о проведении саммита в Париже по вопросам безопасности, котировки рубля активно укреплялись, как и другие валюты развивающихся рынков.

Однако впоследствии выяснилось, что пока никакой конкретики нет, и возможность саммита обсуждалась чисто теоретически.

Тем временем на Донбассе продолжают усиливаться боевые действия, появилась информация о прорыве диверсионных групп ВСУ на территорию самопровозглашенных республик, подрыве склада с боеприпасами, новых обстрелах.

Кроме того, стало известно о попадании снаряда с украинской территории в пограничный пропускной пункт в Ростовской области.

На этом фоне российские биржевые индексы ускорили падение, соответственно, инвесторы стали переводить средства в валюты, усилив давление на рубль.

Скорее всего, нервозность на рынке сохранится, как минимум, до конца февраля. Соответственно, рубль будет лихорадить, постепенно смещая курс к недавним минимумам в районе 80 рублей за доллар.

Американские биржи сегодня закрыты из-за празднования Дня президентов, так что 22 февраля с появлением на рынке американских игроков, рубль может вновь подвергнуться распродажам», — считает эксперт.

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