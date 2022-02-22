Москва, , 08:06 — REGNUM Несмотря на то, что штамм коронавируса «Омикрон», как правило, вызывает протекание нового заболевания в легкой форме, после него также бывают осложнения. Об этом 22 февраля рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По словам врача, новая разновидность SARS-CoV-2, наряду с предыдущими, может серьёзным образом повредить сосуды.

«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит «Омикрон», не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, «Омикрон» вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов», — сказал он.

Также Болибок отметил, что после того, как человек вылечился от нового заболевания, протекавшего в легкой форме, у него могут появиться существенные нарушения в работе свертывающей системы крови и в первую очередь — у пациентов в старшем возрасте.

«Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус», — пояснил он.

Кроме того, врач назвал симптомы, которые могут указывать на развитие тромбоза у человека.

«Надо обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отеки на ногах, появление венозной сетки», — уточнил он.

При этом Болибок добавил, что внезапно появившийся после COVID-19, по его мнению, может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 2846 случаев локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2,