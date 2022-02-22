Париж, 22 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента России Владимира Путина признать независимость регионов востока Украины и призвал к «адресным европейским санкциям» против Москвы, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

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Макрон призвал к «экстренному заседанию Совета Безопасности ООН», осудив «одностороннее нарушение Россией международных обязательств и посягательство на суверенитет Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, нарушением Устава Организации Объеденных Наций является решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.