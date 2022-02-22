Токио, 22 февраля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик назвал нарушением международного права и минских договорённостей премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое заявление глава японского правительства сделал 22 февраля в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

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Кисида не ответил прямо на вопрос о том, считает ли он признание суверенитета ДНР и ЛНР равноценным «вторжению» России на территорию Украины. Однако премьер-министр Японии уточнил, что продолжает следить за ситуацией на востоке Украины и отметил, что Япония обсуждает со странами «Большой семёрки» (G7) дальнейшие шаги в отношении России, в том числе действий при её гипотетическом вторжении на территорию Украины.

Кисида пояснил, что G7 и международное сообщество в рамках ответа на признание Россией независимости ДНР и ЛНР прорабатывают вариант ввода жёстких санкций в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Японии обвинил Россию в нарушении суверенитета Украины.