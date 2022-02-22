Веллингтон, , 06:59 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 2846 случаев локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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По его данным, 1802 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных инфицированных выявили в других регионах Новой Зеландии. Кроме того, 15 зараженных коронавирусом прибыли в стране из-за границы.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 143 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них один находится в критическом состоянии и переведен в палату реанимации. Отмечается, что с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 35 771 случай инфицирования SARS-CoV-2. При этом в настоящее время в стране числится 18 628 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.