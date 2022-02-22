Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявить сдержанность и не наращивать напряженность, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренное заседание Совбеза ООН после признания Донбасса — все новости»

"Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряженность», — заявил он.

Китайский дипломат также призвал продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины. По его словам, сторонам необходимо найти мирное и дипломатическое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество заставить Украину прекратить обстрелы Луганска и Донецка, а также провоцирование военного конфликта в Донбассе. Он добавил, что Киев необходимо вернуть к выполнению взятых им на себя обязательств в рамках Минских соглашений.