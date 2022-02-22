Хабаровск, 22 февраля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поддержал президента РФ Владимира Путина в решении признать суверенитет ДНР и ЛНР.

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«Поздравляю соотечественников из Донецкой и Луганской народных республик! Долгий путь в сторону родного дома. Спасибо президенту России за это историческое решение. Этому шагу рады все русские люди», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы от Магаданской области Антон Басанский («Единая Россия») поддержал признание суверенитета ДНР и ЛНР и заявил, что Владимир Путин выбрал единственно правильный выход из сложившейся ситуации.