Тегеран, 22 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 21 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 135 276, причем 236 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 236 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 135 276», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 19 110 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2514 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 517 436 пациентов из общего числа 6 961 562 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 4085 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 62 261 396 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 157 584 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.