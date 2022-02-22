Якутск, 22 февраля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик важно для России, в том числе с точки зрения геополитики и международных отношений. Такое мнение высказал 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Это заявление историческое. Восемь лет тянулась эта непонятная ситуация с непризнанностью. Тут уже одно государство приняло, что эти страны существуют. Следовательно, для наших союзников, для наших друзей на земном шаре это тоже сигнал о признании ЛНР и ДНР. Были похожие ситуации и с Южной Осетией и другими странами, которые поддерживались Россией, и затем постепенно их начинали признавать. Когда страна — член совета безопасности ООН признаёт какое-либо государство, это всё-таки многого стоит», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что заявление Владимира Путина не расходится с большинством мнений, которые жители России высказывают в соцсетях. Так, многие пишут, что не признать эти республики и не помогать им было бы как-то странно.

«Всё-таки у российского народа есть братские чувства к украинскому. Историческая связь связывает Украину, Россию, Донбасс и другие республики советского союза. А политические моменты будут происходить неизбежно — нас будут и пытаться столкнуть лбами, и пытаться выставить агресорами — это всё политика. Но исторические корни не стереть», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля между Россией, ДНР и ЛНР был подписан договор о дружбе и взаимопомощи. Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.