Заявление Путина о признании ДНР и ЛНР эксперт назвал историческим
Якутск, 22 февраля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик важно для России, в том числе с точки зрения геополитики и международных отношений. Такое мнение высказал 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.
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Он подчеркнул, что заявление Владимира Путина не расходится с большинством мнений, которые жители России высказывают в соцсетях. Так, многие пишут, что не признать эти республики и не помогать им было бы как-то странно.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля между Россией, ДНР и ЛНР был подписан договор о дружбе и взаимопомощи. Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.