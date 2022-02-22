Владивосток, , 05:42 — REGNUM Депутаты Приморья на заседании 22 февраля одними из первых поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ЛНР и ДНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представители всех фракций в приморском парламенте в своих высказываниях отметили, что поддерживают решение Владимира Путина и заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко, с которым он выступил в ходе февральской сессии.

«Мы знаем, что с 2014 года на территории этих республик совершаются массовые убийства, акты терроризма, гибнут мирные люди, граждане лишены элементарных условий для нормальной жизни. Мы не можем безучастно наблюдать за тем, что происходит на территориях ДНР и ЛНР, где проживают наши сограждане — это более 800 тысяч россиян, которые терпят бедствие. Поэтому прошу депутатов поддержать эти решения и направить обращение к руководству страны», — призвал глава Приморья.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик также выразил поддержку:

«Это значимое для всех нас политическое событие. Оно стало не только реакцией президента на обращения руководителей ЛНР и ДНР, но и ответом на обращение к нему Государственной Думы, в котором депутаты призвали признать эти республики. Это логический и правильный шаг, который ставит точку в целой эпохе неопределенности и открывает новые возможности для развития архитектуры безопасности в Европе. Но главное, жители этих республик получают возможность свободно жить, растить и воспитывать своих детей, трудится под защитой Российской Федерации».

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и сказал, что край окажет необходимую помощь жителям республик, если она потребуется.